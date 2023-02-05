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05 Şubat 2023 Pazar 15:50:00 - Güncelleme:05 Şubat 2023 Pazar 15:50:00

Yurdun büyük bölümünde yarın kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor

Kaynak: AA

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Yurdun büyük bölümünde yarın kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, haftalık hava durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, perşembeye kadar yurdun büyük bölümünde yağışların süreceğini söyledi.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını belirten Yavuz, kıyı kesimlerde yer yer yağmur görülmesinin beklendiğini kaydetti.

Yavuz, hafta boyunca ülkenin neredeyse tamamında buzlanma ve don olayının etkili olacağını dile getirerek, "Bu sebeple sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'da kar örtüsü oldukça artmış durumda. Buralarda da çığ tehlikesi önümüzdeki hafta boyunca devam edecek." dedi.

Yurt genelinde gelecek hafta oldukça soğuk bir hava beklendiğini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"Pazartesi için, Güney Ege kıyıları haricinde ülke genelinde yağışların görülmesini bekliyoruz. Yağışların hemen hemen tamamının kar şeklinde olmasını beklemekteyiz. Sadece Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek. Yarın özellikle Marmara'nın güneyi ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz'in doğusunda kuvvetli yağışların görülmesini bekliyoruz. Bu yağışların büyük çoğunluğu kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde olacak."

"İSTANBUL'DA GÜNDÜZ SICAKLIKLARI 1-2 DERECE CİVARINDA SEYREDECEK"

Yavuz, yurdun büyük bölümünde yarın ve salı günü kuvvetli rüzgarların hakim olacağını dile getirerek, "Batı bölgelerimizde, kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar 50-80 kilometre/saat hızla eserken, pazartesi günü Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde lodos etkili olacak. Lodosun meydana getirebileceği soba gazı, baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının yarın hissedilir derecede azalacağını kaydeden Yavuz, "İstanbul'da sıcaklıklar 5 dereceye kadar düşecek ama salı, çarşamba gününden itibaren İstanbul'da gece sıcaklıkları 0 derece, gündüz sıcaklıkları 1-2 derece civarında seyredecek. Özellikle pazartesi ve salı kuvvetli rüzgarla birlikte hissedilir sıcaklıkların oldukça düşmesini bekliyoruz." dedi.

ANKARA'DA VE İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞLAR

Yavuz, başkentte gelecek haftaki yağışlar hakkında ise şu bilgileri verdi:

"Başkentte yağışlar etkili olmayacak. Kar yağışları önümüzdeki hafta boyunca aralıklarla gözükecek. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve doğu ilçelerinde orta şiddette kar, il merkezi ve kuzey ilçelerde ise hafif kar yağışları bekliyoruz. Sıcaklıklar eksi 1 ila 2 derece civarında. İlerleyen günlerde gece sıcaklıklarının eksi 7, çevre ilçelerde eksi 10'lara kadar düşmesini bekliyoruz. Gündüz sıcaklıklarının da salı gününden itibaren 0'ın üstüne çıkmasını beklemiyoruz. Ankara'da hafif kar yağışlarının hafta boyunca aralıklarla devam etmesini bekliyoruz."

İstanbul'da şu an yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise hafif kar görüldüğünü dile getiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Yarın ise il genelinde kuvvetli yağışlar görülecek. Yağışların özellikle Çatalca, Silivri, Arnavutköy çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Avrupa ve Anadolu yakasının yükseklerinde yer yer kuvvetli kar görülmesini bekliyoruz. Kıyıya geldiğimizde, Boğaz çevresi ve güney ilçelerinde yağışların karla karışık yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Salı ve çarşamba günü İstanbul'un genelinde yer yer kuvvetli kar yağışları var."

Etiketler : meteoroloji hava tahmini istanbul ankara kar yağışı
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