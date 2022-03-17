İstanbul için kuvvetli kar uyarısı

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17 Mart 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 17:00:00

Yurdun birçok bölgesi yarından itibaren kuvvetli kar yağışının etkisine girecek

Kaynak: AA

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Yarından itibaren Batı Akdeniz ile Ege bölgesinin kıyı ve güney kesimleri hariç yurdun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, AA muhabirine, Türkiye'nin bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

Kar yağışlarının yarından itibaren artacağını belirten Yağan, "Batı Akdeniz ile Ege bölgesinin kıyı ve güney kesimleri haricindeki tüm yurt yarın kar yağışlı olacak. Yarın Trakya'da, özellikle İstanbul kesiminde yer yer kuvvetli kar yağışlarıyla karşılaşacağız. Bununla birlikte Marmara'nın güneyinden Bolu, Kastamonu ve Sinop'a kadar uzanan hatta, yani Batı Karadeniz kesiminde yarın kuvvetli kar yağışlarıyla karşılaşacağız." dedi.

Yağan, Ankara'da ve ülkenin iç kesimlerinde de kar yağışının beklendiğini ancak Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerindeki kadar yoğun olmayacağını dile getirerek, "Yarın İç Anadolu'nun doğusunda, Doğu Anadolu'da Bitlis, Muş, Elazığ ve Hakkari'ye uzanan hatta, Malatya'nın kuzeyinde de kar yağışlarının yoğun ve kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz." bilgisini verdi.

- CUMARTESİ İSTANBUL'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Hafta sonu hava durumunun nasıl olacağına ilişkin tahminleri paylaşan Yağan, şöyle devam etti:

"Cumartesi günü özellikle İstanbul'da kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz. Özellikle şehrin kuzey kesimlerinde vatandaşların buna göre tedbir almalarını istiyoruz. Kar yağışları Batı Karadeniz bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Marmara'nın güneyinde de devam edecek. Cumartesi Ankara'da da karla karışık yağmur beklentimiz var. Doğu bölgelerimizde de kar yağışı görülecek. Hem cuma hem de cumartesi Doğu Karadeniz bölgesinin yüksek kesimlerinde çok yoğun kar yağışları bekliyoruz."

- KAR YAĞIŞININ PAZAR ÖĞLEDEN SONRA ETKİSİNİ KAYBEDECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Yağan, İstanbul'da yağışların etkisini pazar günü öğle saatlerine kadar sürdürmesinin beklendiğini aktararak, "Pazar günü öğleden sonra yağışlar İstanbul'da etkisini kaybedecek. Batı Karadeniz'de devam edecek ama havanın kısmen ısındığını göreceğiz. İç Anadolu'nun güneyi ve İzmir'de yağmurlar göreceğiz. Doğu kesimlerde ve Doğu Karadeniz'de kar yağışlarının devam edeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada son 40 yılın en yoğun kar yağışlarının görüldüğüne ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığının altını çizen Yağan, vatandaşlardan bu konularda Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve yetkililerin açıklamalarını dikkate almalarını istedi.

Yüksel Yağan, özellikle Marmara bölgesinde yarın ve hafta sonu yolculuk planı yapanlara uyarılarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın seyahat planlamalarını yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalarını, valiliklerimizin alacağı kararlara göre planlama yapmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nda, Ankara-İstanbul arasında, Bolu-Düzce kesiminde seyahat edecek vatandaşlarımızın tedbirli olarak yola çıkmasını öneriyoruz. Gerekmedikçe cumartesi günü vatandaşlarımızın evde kalmalarının daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşların valiliklerimizin, yetkililerin uyarılarına kulak vermelerini istiyoruz. İstanbul genelinde önümüzdeki 2-3 günlük süreçte sıcaklığın en fazla 3 dereceye kadar çıkacağını düşünüyoruz. Bu da oldukça soğuk bir hava demek, vatandaşlarımızın da buna göre giyinmelerini, planlamalarını yapmalarını öneriyoruz."

Etiketler : İSTANBUL KAR MARMARA
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