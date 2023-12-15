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15 Aralık 2023 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 15:45:00

Yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Kaynak: AA

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Kıyı Ege ile Muğla ve Antalya çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Marmara'nın kuzey ve batısıyla İzmir'in kuzey kıyılarında fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, yarın sabah ile akşam saatleri arasında İzmir çevreleri ile Aydın ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların da Muğla kıyıları, Antalya il merkezi ve doğu ilçeleriyle Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden Marmara'nın kuzey ve batısıyla İzmir'in kuzey kıyılarında kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yaşanacak meteorolojik gelişmeler nedeniyle sel ve su baskınlarıyla ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BATI KARADENİZ VE MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabahtan itibaren Batı Karadeniz'de rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek.

Fırtına, aynı gün akşam Batı Karadeniz'in doğusunda, pazar sabah saatlerinde batısında etkisini kaybedecek.

Marmara'da ise rüzgar, bugün akşamdan itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9 kuvvetinde fırtına şeklinde esecek. Fırtına, pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek.

Etiketler : yağış fırtına meteoroloji
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