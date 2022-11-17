Yurda kaçak girmek isteyen 19 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve aralarında terör örgütü üyelerinin de bulunduğu 19 kişinin yakalandı.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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