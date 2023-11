Yunanlılardan Fahrettin Altun konusunda İsrail'e destek

Yunanistan'ın önde gelen haber sitesi ieidiseis'te Spiros Sideris imzasıyla İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u konu alan bir yazı yayınlandı. Yunanistan'ın en çok okunan haber sitesindeki yazıda İsrailli yayın organı The Times Of Israel'de yayınlanan Fahrettin Altun temalı yazıya destek veriliyor.

"NE OLDU DA TÜRK BAKANLIĞI FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ VE TÜRK BÜYÜKELÇİSİNİ TEL AVİV'DEN GERİ ÇAĞIRDI?"

İeidiseis yazarı Spiros Sideris, "İsrail'in Türk Büyükelçisini geri çağırmasının nedeni Altun aleyhine bir makale mi?" başlığıyla kaleme aldığı yazıda Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişareler için Ankara'ya çağrılmasını, "Türk Büyükelçisinin Cumartesi günü (4/11) Tel Aviv'den geri çağrılması ne aniden ne de birkaç gün önce Türkiye'nin İsrailli diplomatları geri çağırmasına misilleme olarak gerçekleşti. Gazze Şeridi krizi konusunda güçlü bir diplomatik faaliyet geliştiren Ankara, baş diplomatının çatışmaya yakın olmasını istiyor. Bu nedenle İsrail Dışişleri Bakanlığı diplomatik misyonunu sözlü olarak geri çağırdığında Tel Aviv'deki büyükelçisini geri çağırmadı, çünkü onlar zaten Türkiye'den ayrılmıştı. Ne oldu da Türk bakanlığı fikrini değiştirdi ve Türk Büyükelçisini Tel Aviv'den geri çağırdı?" ifadeleriyle sorguluyor.

"TÜRKİYE İSRAİL'E KARŞI VE FİLİSTİNLİLER LEHİNE CİDDİ BİR ULUSLARARASI KAMPANYA YÜRÜTÜYOR"

"Hamas-İsrail savaşının bir sonucu olarak Gazze Şeridi'nde yaşananlar konusunda Erdoğan ve Netanyahu arasında her iki taraftan gelen retorik saldırılar, büyükelçiyi geri çağırarak iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri koparma noktasına getirecek bu aşırı diplomatik hamleye yol açmazdı." diyen ieidiseis yazarı Sideris, The Times Of Israel'de yayınlanan makaleye değinerek yazısına şöyle devam ediyor:

"Türkiye'nin diplomatik öfkesine neden olan şey, The Times of Israel'de yayınlanan 'Fahrettin Altun: Erdoğan'ın gölgesi Hamas'ın desteklenmesinde küresel bir rol üstleniyor' başlıklı makalede, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenilir danışmanı Dr. Altun'dan sert bir dille bahsedilmesi oldu. İsrail tarafından Altun'a yöneltilen suçlamalar doğrudan Türkiye Cumhurbaşkanı'nı hedef aldığından, bu saldırı o kadar kolay atlatılamadı. Makalede belirtildiği üzere, Türkiye İsrail'e karşı ve Filistinliler lehine ciddi bir uluslararası kampanya yürütüyor ve makalenin de işaret ettiği gibi, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha yakın' olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun'u da hedef alıyor. Altun'u 'Türkiye'nin geleneksel ve sosyal medyadaki stratejisinin perde arkasındaki adamı' olarak tanımlayan köşe yazarı, iyi organize olmuş bir kurum olan İletişim Başkanlığı aracılığıyla 'İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı ve sivilleri sistematik olarak katlettiği mesajını dünyaya gönderdiğini' de sözlerine ekledi. Makalede Türkçe, İngilizce ve Arapça yayınları ve makaleleriyle Gazze'deki katliamlara odaklanan Türkiye Radyo Televizyonu (TRT) ve Anadolu Haber Ajansı hedef alınıyor. Makalede Altun'un, Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi aracılığıyla, sosyal medyada İsrail'e karşı psikolojik operasyonlar yürütmek için stratejik olarak İngilizce, Türkçe ve Arapça yayınları kullandığı belirtiliyor. Makalenin sonunda 'Erdoğan devrilemez ama Fahrettin Altun ve ekibi durdurulmalıdır. Şimdi!' ifadelerine yer veriliyor.'"

FAHRETTİN ALTUN'UN TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN KURULUŞUNUN 100. YILDÖNÜMÜ YAZISINA DEĞİNİYOR

Spiros Sideris İsrail'in makalesinden önce Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun'un Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü vesilesiyle yayınladığı görüş yazısına değinip "Erdoğan hükümetinin ülkeyi dönüştürme konusundaki başarılarına geniş bir şekilde değinirken, bölgedeki çatışmalara ve Türkiye'nin rolüne de atıfta bulundu." ifadelerini öne çıkardığı yazısına şöyle devam ediyor:

"Altun'un makalesinde belirttiği gibi 'tam gelişmiş bir altyapıya sahip güçlü bir Türkiye, bölgesinde daha büyük bir etkiye sahip olacaktır. Türkiye son yıllarda elde ettiği başarılarla uluslararası dengelerde saygı görmekte ve başta Ortadoğu ve Kafkaslar olmak üzere bölgesel meselelerde bir oyuncu olarak rolünü başarıyla yerine getirmektedir.' Makale şöyle devam ediyor: 'Son dönemde İsrail-Filistin ihtilafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sergilenen ve meselenin insani boyutunu öne çıkaran çözüm odaklı siyasi duruş bunun göstergesidir. Ukrayna, Karabağ ve diğer bölgesel meselelerin de açıkça gösterdiği gibi, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına girerken Türkiye bölgesinde bir oyuncu ve lider ülke konumuna gelmiştir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi uluslararası örgütler küresel sorunları çözmekte yetersiz kalmış ve hatta daha da kötüleştirmiştir. Uluslararası örgütlerin yeni yüzyılın ve yeni dönemin ışığında, yeni dengeler göz önünde bulundurularak oluşturulması gerektiği açıktır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya beşten büyüktür' mottosu doğrultusunda, çok boyutlu ve çok faktörlü yeni uluslararası duruma hazırlanmaktadır.' Altun makalesini, 'Türkiye'nin küresel ve bölgesel sorunları çözmek için insani ve diplomatik kanalların yanı sıra kamu diplomasisi gibi modern ulus ötesi etkileşim araçlarını da etkin bir şekilde kullandığını' vurgulayarak sonlandırıyor."

"HER TÜRLÜ ETKİYİ AZALTMAK İSTİYOR"

"Belli ki Türkiye'nin Filistinlilere verdiği açık destek ve bölgede oynadığı rol İsrail'in dikkatini çekmiş" diyen ieidiseis yazarı Spiros Sideris yazısına "Fahrettin Altun'u hedef alarak hem politikasını hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini vurmak suretiyle sahip olabileceği her türlü etkiyi azaltmak istiyor." tespitiyle son veriyor.