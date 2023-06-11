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11 Haziran 2023 Pazar 13:49:00 - Güncelleme:11 Haziran 2023 Pazar 13:49:00

Yunanistan'ın Türkiye hazımsızlığı... Ankara'yı bu sözlerle hedef aldılar

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Yeni kabinenin açıklanması ile birlikte Dışişleri Bakanlığı'nın başına geçen Hakan Fidan ve Fidan'ın eski koltuğunu devralan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Yunan basınının gündemine düştü. Skandal ifadelerin yer aldığı Yunan basınında, "Türkiye'nin barışçıl bir politika yürüttüğüne dair söylemlerine Yunan halkı kanmasın" denildi.

Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabineyi açıklamasının ardından Türkiye Yüzyılı, Türkiye için resmen başlamış oldu.

Yeni kabinede en çok merak edilen isimlerin başında ise eski Milli İstihbarat Teşiklatı (MİT) Başkanı ve yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geliyor.

Özellikle Yunan basını Fidan ve yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i oldukça merak ediyor. Geçtiğimiz hafta bu iki isimle ilgili çeşitli analizlere yer veren Yunan medyasında dikkat çeken bir haber yayımlandı.

Yunan gazetelerinden birinde çıkan bir haberde yeni MİT başkanı ve eski cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da mercek altına alınarak "Erdoğan, Fidan ve Kalın 3'lüsü Yunanistan için tehlike mi?" sorusunu sordu.

Haberde, Hakan Fidan ile ilgili fazla bir bilginin olmadığına dikkat çekilirken Hakan Fidan-İbrahim Kalın ikilisinin oldukça güçlü karakterler olduğuna dikkat çekildi.

Skandal ifadelerin de yer aldığı haberde "Türkiye'nin barışçıl bir politika yürüttüğüne dair söylemlerine Yunan halkı kanmasın" denildi.

Yeni yönetimin Ege'deki niyetlerinin Yunanistan için bir tehlike arz ettiğini ifade eden gazete, Yunanistan-Türkiye arasındaki normalleşme döneminin sona erdiğini iddia etti.

Geçtiğimiz haftalarda Yunan basını Hakan Fidan ile Yaşar Güler'i yakın markaja almıştı.

Etiketler : recep tayyip erdoğan türkiye hakan fidan yunanistan
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