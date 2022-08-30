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30 Ağustos 2022 Salı 08:19:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 08:19:00

Yunanistan'ın S-300 hainliği ortaya çıktı...Türkiye "düşman" olarak kodlandı

Kaynak: Akşam Gazetesi

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Yunanistan'ın S-300 ile Türk savaş uçaklarına yönelik tacizi sonrası yeni detaylar ortaya çıktı. IFF sistemlerinde Yunanistan'ın Türkiye'yi S-300'e 'düşman' olarak kodladığı tespit edildi.

Yunanistan'ın son zamanlarda artan taciz olayları adeta pik noktasına geldi. İç siyasette sıkışan Yunanistan yönetimi, çareyi gerginliği artırmakta buldu. Ancak bu tavır bir başka detayı da ortaya koydu. NATO'nun ve ABD'nin çifte standart uygulamalarını da açık etti. Özetle;

S-300'LER AKTİF KULLANILIYOR

Türkiye'yi S-400 savunma sistemlerini aldığı için CAATSA kapsamına sokan ABD, F-35 uçaklarının satışı başta olmak üzere belli yaptırımlar uyguluyor. Ancak, bu son olay da gösterdi ki; Yunanistan bu sistemleri aktif kullanıyor. Yunanistan'a da bir yaptırım uygulanacak mı? Yoksa yine "şımarık çocuk" olarak görülmeye devam mı edilecek?

ATİNA'YA F-35 VERİLECEK Mİ?

F-35 ile S-400'ün uyumsuz olduğunu iddia eden ABD, bu gerekçeyle Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Ancak ABD'nin, S-400'ün benzeri bir hava savunma sistemi olan S-300'ü aktif olarak kullanan Yunanistan ile F-35 satışına ilişkin görüşmelere başlaması NATO müttefikleri arası çifte standart değil de nedir? Bu uçaklar Yunanistan'a verildiğinde S-300'ler aynı bilgiyi kullanmayacak mı?

IFF'YE DÜŞMAN KODU

NATO üyesi Yunanistan'ın bir başka NATO üyesi olan Türkiye'yi, IFF sistemlerine, NATO standartları dışındaki bir savunma sistemini kullanarak "düşman" olarak kodlaması ne anlama geliyor?

Yunanistan'ın S-300 savunma sistemleri bizzat Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından ABD'li muhataplarına anlatıldı. Türkiye'nin her düzeyde anlattığı konu, muhataplarınca "aktif değil" denilerek, geçiştirildi. Son olaya dair görüntü kayıtlar, bilgi ve belgeler bundan böyle her platformda anlatılacak. Bu kayıtlar, NATO ile de paylaşılarak gereğinin yapılması istenecek.

YALAN ORTAYA ÇIKTI

23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev icra eden Türk F-16'ları, Girit adasında konuşlandırılan S-300 Hava Savunma Füze Sistemi tarafından radar kilidi atılarak taciz edildi.

'BU KADAR ŞIMARIKLIK KABUL EDİLEMEZ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-300'ler, NATO görevi yapan Türk F-16'larını radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi, anlaşılması ve anlatılması lazım. Bu kadar aleni şımarıklık, bu kadar pervasızlık kabul edilemez" dedi. Akar şöyle devam etti: "Ege'de maalesef bu kötü komşu ha bire, çeşitli şekillerde taciz ediyor. Şunu açıklıkla bir daha belirtelim, deniz, kara ve hava kuvvetlerimiz herhangi bir taciz olduğunda asla taviz vermiyor, vermeyecek."

TAM ANLAMIYLA ÇİFTE STANDART

MHP lideri Bahçeli 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajında, "Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemine tepki gösterip yaptırım kararlarını uygulamaya geçen ABD'nin, Yunanistan'ın S-300 hava savunma sistemine sessiz kalması tam ve tek anlamıyla çifte standarttır" açıklaması yaptı.

Etiketler : Yunanistan S-400 hava savunma sistemi Ege ve Doğu Akdeniz
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