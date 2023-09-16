Yunanistan'ın geri ittiği 48 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Kuşadası açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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