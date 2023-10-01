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Yunanistan'ın geri ittiği 41 düzensiz göçmen Marmaris açıklarında yakalandı
01 Ekim 2023 Pazar 21:56:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 21:56:00

Yunanistan'ın geri ittiği 41 düzensiz göçmen Marmaris açıklarında yakalandı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler : marmaris kurtarma düzensiz göçmen itilen lastik bottaki göçmenler yunanistan
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