Yunanistan'ın geri ittiği 41 düzensiz göçmen Marmaris açıklarında yakalandı
Kaynak: AA
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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- Yunanistan'ın geri ittiği 41 düzensiz göçmen Marmaris açıklarında yakalandı