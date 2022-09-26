Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağırıldı
Kaynak: AA
Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.
Dışişlerine çağrılan Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi'nden adalardaki ihlallere son verilmesi ve gayriaskeri statüyü ihya etmesi istendi.
Türkiye, Yunanistan'ın Midilli ve Sakız Adalarına ABD menşeili zırhlı araçları konuşlandırmasını Yunanistan ve ABD nezdinde protesto etti.
Türkiye, ABD'ye verdiği protesto notasında, Doğu Ege adalarının statüsüne riayet etmesini ve silahların statünün ihlali için kullanılmaması konusunda tedbir almasını istedi.
- Başkan Erdoğan'dan 'Dil Bayramı' paylaşımı
- Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağırıldı
- "Yunanistan'a karşı ülkemizin menfaatlerini savunmaktan geri kalmayız"
- Türk Kızılay, Azerbaycan'da Ermenistan'ın saldırılarından etkilenen bölgelerde oyun meydanları kurdu
- Vefat eden Yusuf el-Karadavi'nin oğluna taziye telefonu
- Bakan Akar'dan "TSK'ya yönelik asılsız söylemlerde bulunanlara" tepki