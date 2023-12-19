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19 Aralık 2023 Salı 17:59:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 17:59:00

Yunanistan'dan yurda girmeye çalışan 3 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan yurda girmeye çalışan 3 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ'cü olduğu belirlendi.

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan yurda girmeye çalışan 3 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : MSB FETÖ YUNANİSTAN
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