Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelere yer verildi.

Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/UPMoZIsIT8 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2023