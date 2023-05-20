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20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:03:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:03:00

Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 39 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelere yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı hudut kartalları yunanistan sınır fetö
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