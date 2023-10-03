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03 Ekim 2023 Salı 10:37:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 10:37:00

Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 5 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 5 kişinin yakalandığını açıkladı.

MSB'den yapılan paylaşımda, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı yunanistan fetö
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