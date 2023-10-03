Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 5 kişinin yakalandığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 4'ü FETÖ'cü 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'den yapılan paylaşımda, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 3, 2023
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/CmXRmTZvmz
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