Yunanistan'dan Türkiye'ye dayanışma mesajı
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin konuşan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Yunanistan, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır” dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'de yaşanan deprem felaketine değinerek, "Yunanistan, Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır" dedi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem felaketi hakkında açıklama yaptı. Dendias, "Yunanistan halkı ve hükümetimiz, komşumuz Türkiye'nin içinde bulunduğu zor süreçte yanında olmaya kararlıdır" ifadelerini kullanarak, Suriye için de yardım hazırlığı içinde olduklarını dile getirdi.
Öte yandan Dendias depremin ardından Türkiye'ye gelen ilk Avrupalı bakan olmuştu.
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