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28 Ağustos 2022 Pazar 10:48:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2022 Pazar 10:49:00

Yunanistan'dan provokatif hamle! Türk F-16'larını hedef aldılar

Kaynak: AA

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Türk jetleri S-300 füze sistemiyle taciz edildi. Bu hareketler, NATO Angajman Kuralları'nda “düşmanca hareket” olarak nitelendiriliyor. Yaşanan olay, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.

Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine, Yunanistan'a ait S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı F-16'lar, 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasındaki görev uçuşları sırasında Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminden radar kilidi atılarak taciz edildi. Türk jetleri tacize rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üslerine emniyetle döndü.

Yunanistan S-300 hava savunma sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının, Rodos Adası batısında 10 bin feet irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atması, Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı.

- NATO ANGAJMAN KURALLARI'NA GÖRE "DÜŞMANCA HAREKET" SAYILIYOR

NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına radar kilidi atılmasının, NATO Angajman Kurallarına göre "düşmanca hareket" sayıldığını hatırlatan güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın müttefiklik ilkelerine aykırı davrandığı, batı ülkelerinin de bu konuda çift taraflı politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlatan kaynaklar, Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu 23 yıl önce tedarik ettiğine dikkati çekti.

- YUNANİSTAN İLK DENEMEYİ 2013'TE YAPTI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1997-1998'de Rus yapımı S-300 sistemini, Türkiye'nin itirazlarının ardından Kıbrıs yerine 1999'da Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırılmıştı.

Yunanistan'ın ilk denemesini 2013'teki "White Eagle" tatbikatında yaptığı yaklaşık 80 mil menzilli S-300 hava savunma sisteminin 4 sistem ve 8 fırlatma rampası bulunuyor.

Etiketler : Ege ve Doğu Akdeniz' yunanistan taciz Girit Adası
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