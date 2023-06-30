VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Havalimanı çalışanları greve gitti: uçuşlar iptal edildi!
Tarihi turistik yerlerde büyük yoğunluk
Yunanistan'da Türkiye endişesi: Kurduğumuz ittifaklar çok çabuk bozuldu
Küresel ısınma Hindistan'ı vurdu: 150'den fazla kişi öldü
Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruluyor! Çok sayıda silah ele geçirildi
İslam İşbirliği Teşkilatı, Cidde'de olağanüstü toplanacak
30 Haziran 2023 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 17:30:00

Yunanistan'da Türkiye endişesi: Kurduğumuz ittifaklar çok çabuk bozuldu

ABONE OL

Türkiye ve BAE'nin yapılan anlaşmalarla stratejik ilişkilerini güçlendirmesi Yunanistan'da şaşkınlığa neden oldu. Türkiye-BAE işbirliğinin Atina-Abu Dabi ittifakını geçersiz kılıp kılmayacağı sorusunu gündeme taşıyan Yunan basını dikkat çeken bir itirafta bulunarak, 'Atina'nın Körfez ülkeleriyle Türkiye'ye karşı ortak cephe oluşturduğuna inandığı ittifaklar çok çabuk bozuldu' ifadelerini kullandı.

Türkiye-BAE ilişkilerinin son dönemde sıklaşan üst düzey ziyaretlerle ivme kazanması Yunanistan'da tedirginliğe yol açtı.

Türkiye-BAE'nin savunma sanayi analında yaptığı anlaşmalara dikkat çeken Yunan basını, iki ülke arasındaki işbirliğinin Atina-Abu Dabi ittifakını geçersiz kılıp kılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI KURDUĞUMUZ İTTİFAKLAR ÇOK ÇABUK BOZULDU"

Yunanistan'ın Körfez ülkeleriyle kurduğu ittifakın Türkiye'ye karşı kurulduğunu itiraf eden Yunan basını, "Atina'nın Körfez ülkeleriyle Türkiye'ye karşı ortak cephe oluşturduğuna inandığı ittifaklar çok çabuk bozuldu. BAE'nin Yunanistan ile bir savunma anlaşması imzaladığı varsayılıyor. Kime karşı savunma yardımı? Tabii ki Türkiye'ye karşı. BAE, öncelikle Türk savunma sanayisine yatırım yapmaya istekli olduğuna göre, bu anlaşma ne kadar sürebilir?. Tabii ki bu Atina için çok büyük jeopolitik bir yenilgi" ifadelerini kullandı.

Ankara ile Körfez ilişkilerinin normalleşmesinin yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye milyarlarca dolar yatırım yaptığına vurgu yapıldı.

Türk savunma sanayisini Yunanistan için tehdit gören Yunan basını," Ankara, savunma sanayisini geliştirmek için büyük bir rahatlıkla harika yollar bulmaya devam ediyor. Yunanistan silah satın alırken, Türkiye tam tersine üretiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'yi güçlendirdiğinden yakınan Yunan basını, muhtemel bir savaş durumunda BAE'nin Yunanistan'a savunma yardımı yapmasının uzak bir ihtimal olduğunu kaydetti.

Türkiye-BAE arasında imzalanan ortaklık anlaşmasıyla petrol dışı ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılmasının da hedeflendiği haberde yer aldı.

Etiketler : Türkiye-BAE ilişkileri Türkiye ile Körfez ülkeleri ilişkileri Yunan basını Türkiye-BAE anlaşmaları Türkiye-BAE işbirliği stratejik ilişkilerin güçlenmesi Yunan basının endişesi.
Kızının cicilerini gösterdi

Kızının cicilerini gösterdi
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Nişanladılar

Nişanladılar
Küçük Kıvanç!

Küçük Kıvanç!
Ah keşke tanınmasam!

Ah keşke tanınmasam!
Nostaljik sahne

Nostaljik sahne
Özkan Uğur'un ailesi dua istedi

Özkan Uğur'un ailesi dua istedi
Ailece tatile çıkacak

Ailece tatile çıkacak
Güneş alerjisi oldu

Güneş alerjisi oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX