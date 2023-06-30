Yunanistan'da Türkiye endişesi: Kurduğumuz ittifaklar çok çabuk bozuldu

Türkiye-BAE ilişkilerinin son dönemde sıklaşan üst düzey ziyaretlerle ivme kazanması Yunanistan'da tedirginliğe yol açtı.

Türkiye-BAE'nin savunma sanayi analında yaptığı anlaşmalara dikkat çeken Yunan basını, iki ülke arasındaki işbirliğinin Atina-Abu Dabi ittifakını geçersiz kılıp kılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

"TÜRKİYE'YE KARŞI KURDUĞUMUZ İTTİFAKLAR ÇOK ÇABUK BOZULDU"

Yunanistan'ın Körfez ülkeleriyle kurduğu ittifakın Türkiye'ye karşı kurulduğunu itiraf eden Yunan basını, "Atina'nın Körfez ülkeleriyle Türkiye'ye karşı ortak cephe oluşturduğuna inandığı ittifaklar çok çabuk bozuldu. BAE'nin Yunanistan ile bir savunma anlaşması imzaladığı varsayılıyor. Kime karşı savunma yardımı? Tabii ki Türkiye'ye karşı. BAE, öncelikle Türk savunma sanayisine yatırım yapmaya istekli olduğuna göre, bu anlaşma ne kadar sürebilir?. Tabii ki bu Atina için çok büyük jeopolitik bir yenilgi" ifadelerini kullandı.

Ankara ile Körfez ilişkilerinin normalleşmesinin yanı sıra Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye milyarlarca dolar yatırım yaptığına vurgu yapıldı.

Türk savunma sanayisini Yunanistan için tehdit gören Yunan basını," Ankara, savunma sanayisini geliştirmek için büyük bir rahatlıkla harika yollar bulmaya devam ediyor. Yunanistan silah satın alırken, Türkiye tam tersine üretiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'yi güçlendirdiğinden yakınan Yunan basını, muhtemel bir savaş durumunda BAE'nin Yunanistan'a savunma yardımı yapmasının uzak bir ihtimal olduğunu kaydetti.

Türkiye-BAE arasında imzalanan ortaklık anlaşmasıyla petrol dışı ticaret hacminin 40 milyar dolara çıkarılmasının da hedeflendiği haberde yer aldı.