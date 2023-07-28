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28 Temmuz 2023 Cuma 11:04:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 11:04:00

Yunanistan'da Türk şirkete ait helikopter düştü

Kaynak: İHA

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Yunanistan'ın Türkiye'ye dönen bir Türk şirketine ait helikopter Sisam Adası'nda düştü.

Yunanistan'ın Paros Adası'ndan Türkiye'ye dönen bir Türk şirketine ait helikopter Sisam Adası'nda düştü.

Yunanistan'ın Paros Adası'ndan kalkış yapan helikopter, teknik arıza nedeniyle Sisam Adası'nda düştü. Türkiye'den Paros Adası'na turist taşıyan ve Türkiye'ye dönüş sırasında düşen Türk şirketine ait helikopterin pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : yunanistan helikopter sisam sadası
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