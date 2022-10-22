Yunanistan'da eğitim alan terörist İstanbul'da yakalandı
Kaynak: İHA
Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye'ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul'da yakalandı.
Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye'ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul'da yakalandı.
Teröristin üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları ve örgütün Kandil Kampı'ndaki elebaşı "Cemal" kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirildi.
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