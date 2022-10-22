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22 Ekim 2022 Cumartesi 13:56:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 13:56:00

Yunanistan'da eğitim alan terörist İstanbul'da yakalandı

Kaynak: İHA

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Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye'ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul'da yakalandı.

Yunanistan'ın terör kampı Lavrion'da silahlı eğitim alarak eylem için Türkiye'ye gönderilen bölücü terör örgütü PKK üyesi M.A.A. adlı terörist İstanbul'da yakalandı.

Teröristin üzerinden PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gizliliğe riayet etmek için kullanılan şifreli kelimelerin olduğu not kağıtları ve örgütün Kandil Kampı'ndaki elebaşı "Cemal" kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılmış dokümanlar ele geçirildi.

Etiketler : Yunanistan İstanbul kampı Lavrion
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