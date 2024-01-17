Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i FETÖ'cü 8 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü vurgulandı.
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişinin yakalandığı belirtilen açıklamada, yapılan inceleme sonucunda yakalananlardan 5'inin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
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