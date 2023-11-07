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07 Kasım 2023 Salı 10:18:00 - Güncelleme:07 Kasım 2023 Salı 10:18:00

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Milli Savunma Bakanlığı: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Bakanlığın paylaşımı şu şekilde oldu:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı hudut kartalları yunanistan
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