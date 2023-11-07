Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı: Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Bakanlığın paylaşımı şu şekilde oldu:
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
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