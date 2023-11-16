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16 Kasım 2023 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 11:15:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

Kaynak: AA

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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi tutuklandı.

Güvenlik güçlerince üç gün önce Enez ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterlerken gözaltına alınan Z.T. ve M.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler : edirne yunanistan fetö
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