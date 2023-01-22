Yunanistan'a kaçmaya çalışan terörist yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklandı.
Jandarma ekiplerince dün birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan terör örgütü mensubu M.V'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine gönderilen M.V, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Şirinoğlu'ndan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
- Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'a eşsiz bir eser kazandırdık
- "(Altılı masa) Mesele aday değil, hangi fikirlerle milletin önüne çıkacağınızdır"
- Türkiye Ermenileri Patrikliğinden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki
- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, üç ayların başlangıcı dolayısıyla mesaj yayımladı
- Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu açıldı! Başkan Erdoğan: Bir ay ücretsiz olacak