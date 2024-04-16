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16 Nisan 2024 Salı 15:27:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 15:27:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist yakalandı

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Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şüpheli hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şüpheli hudut birlikleri tarafından yakalandı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : msb hudut terör örgütü
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