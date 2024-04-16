Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şüpheli hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şüpheli hudut birlikleri tarafından yakalandı.MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 16, 2024
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.... pic.twitter.com/6UeglDItjj
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