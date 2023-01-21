Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı terörist yakalandı
Kaynak: TRT Haber
dirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK üyesi gözaltına alındı.
54. Mekanize Tugay Komutanlığı hudut birlikleri, sınır devriyeleri sırasında askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu M.V'yi yakaladı.
Terörist M.V, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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