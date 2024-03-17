Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin PKK, 2'sinin de FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.