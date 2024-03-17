VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem bölgesi için 1 trilyon 28 milyar lira ödenek ayırdık
Mısır'dan Refah açıklaması: Vahim insani sonuçlar doğurur
İstanbul'daki Ruslar sandık başında
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı
Trump'tan tehdit gibi açıklama: Seçilmezsem kıyım olur
Rusya: Macron Ukrayna konusunda "tuhaf şeyler" söylüyor
17 Mart 2024 Pazar 16:30:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 16:30:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi 4 zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekiplerce yürütülen faaliyetler kapsamında son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terör örgütü mensubu sınırda yakalandı.

Şüphelilerden 2'sinin PKK, 2'sinin de FETÖ üyesi olduğu belirlendi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Etiketler : EDİRNE FETÖ PKK YUNANİSTAN
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum

Deniz Baysal: Barış'la kendimi buldum
Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi

Aslı Enver kızının yüzünü ilk kez gösterdi
Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir

Nilgün Belgün: Mutlu evlilik cildi güzelleştirir
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ'dan aşk itirafı
Demet'in kızı büyüdü

Demet'in kızı büyüdü
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Paris Fashion Week'te bir Türk

Paris Fashion Week'te bir Türk

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX