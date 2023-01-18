Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanlığı yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 kişinin yakalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada yakalanan 3 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ mensubu olduğu belirlendi"
Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2023
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/RDfuo8dg4F
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