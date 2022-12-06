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06 Aralık 2022 Salı 11:18:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 11:18:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si terör örgütü mensubu 5 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

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Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin yakalandığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.''

Etiketler : yunanistan fetö pkk terör örgütü
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