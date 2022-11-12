Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si PKK'lı, 3 kişi yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yakalananlardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hudut Kartalları'nın, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığı belirtildi.
Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Terörle mücadelemiz hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2022
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/x2NnzC5f4L