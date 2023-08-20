Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.



Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/enLz2dXYRF — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2023

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

