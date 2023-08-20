Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ üyesi yakalandı

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20 Ağustos 2023 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2023 Pazar 14:00:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 3 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı fetö terör örgütü yunanistan
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