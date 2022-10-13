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13 Ekim 2022 Perşembe 17:40:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 17:40:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de jandarma ekipleri, Yunanistan sınırında terör örgütü FETÖ ve PKK üyesi 22 zanlıyı yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele faaliyetleri kapsamında Yunanistan'a illegal yollardan geçmeye çalışan FETÖ üyesi 18, PKK üyesi 4 kişiyi sınırda gözaltına aldı.

Terör örgütü mensuplarının işlemleri devam ediyor.

Etiketler : yunanistan fetö pkk
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