Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı
Kaynak: AA
Edirne'de jandarma ekipleri, Yunanistan sınırında terör örgütü FETÖ ve PKK üyesi 22 zanlıyı yakaladı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele faaliyetleri kapsamında Yunanistan'a illegal yollardan geçmeye çalışan FETÖ üyesi 18, PKK üyesi 4 kişiyi sınırda gözaltına aldı.
Terör örgütü mensuplarının işlemleri devam ediyor.
- Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
- AFAD'dan deprem testi uyarısı
- Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı
- Macaristan: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye
- Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok
- Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok