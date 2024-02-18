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18 Şubat 2024 Pazar 13:38:00 - Güncelleme:18 Şubat 2024 Pazar 13:38:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de yurt dışına kaçma teşebbüsünde bulunan terör örgütü PKK mensubu 2 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK mensubu 2 kişi sınırda yakalandı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Etiketler : edirne yunanstan terör örgütü pkk
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