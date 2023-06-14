Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Kaynak: AA
Edirne'de FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Ö.K. ve A.K'yi gözaltına aldı.
FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen Ö.K ve A.K'nin işlemleri sürüyor.
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