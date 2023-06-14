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14 Haziran 2023 Çarşamba 10:40:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 10:40:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de FETÖ şüphelisi 2 kişi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Ö.K. ve A.K'yi gözaltına aldı.

FETÖ şüphelisi olduğu belirlenen Ö.K ve A.K'nin işlemleri sürüyor.

Etiketler : yunanistan fetö gözaltı
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