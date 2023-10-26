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26 Ekim 2023 Perşembe 14:05:00 - Güncelleme:26 Ekim 2023 Perşembe 14:05:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kaynak: AA

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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu iki kişi tutuklandı.

Dün güvenlik güçlerince Üyüklütatar köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde yurt dışına kaçmak isterlerken gözaltına alınan B.A. ve M.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen terör örgütü mensupları, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : edirne yunanistan fetö
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