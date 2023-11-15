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15 Kasım 2023 Çarşamba 10:23:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 10:23:00

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör şüphelisi yakalandı

Kaynak: AA

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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü şüphelisi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalar kapsamında Yunanistan'a kaçmaya çalışan 13 terör örgütü mensubu yakalandı.

Zanlılardan 11'inin FETÖ, 1'inin PKK, 1'inin de DHKP-C üyesi olduğu için arandığı belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler : edirne yunanistan terör örgütü şüpheli
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