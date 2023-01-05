Yunanistan'a kaçacaklardı... Teröristler yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 FETÖ'cü ve 1 DHKPC terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.