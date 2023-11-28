Yunanistan'a kaçacaklardı! FETÖ şüphelileri tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.

AA'da yer verilen habere göre, güvenlik güçlerince 4 gün önce Havsa ilçesi yakınlarında yapılan kontrolde yurt dışına kaçmaya hazırlanırken gözaltına alınan N.K. ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.