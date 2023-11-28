Adliyeye sevk edilen 2 FETÖ zanlısı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Yunanistan'a kaçacaklardı! FETÖ şüphelileri tutuklandı
Kaynak: AA
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
AA'da yer verilen habere göre, güvenlik güçlerince 4 gün önce Havsa ilçesi yakınlarında yapılan kontrolde yurt dışına kaçmaya hazırlanırken gözaltına alınan N.K. ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
- Elon Musk'ı gezdirmişlerdi! İsrail'in Kibbutz yalanları tek tek çürütüldü
- Yunanistan'a kaçacaklardı! FETÖ şüphelileri tutuklandı
- Malatya'da 736 deprem konutu gelecek ay teslim edilecek
- Marmara'da ulaşıma fırtına engeli
- Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
- "Gazze sınır kapısından başta çocuklar olmak üzere hastaların Türkiye'ye gelebilmesi için çalışıyoruz"