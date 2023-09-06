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06 Eylül 2023 Çarşamba 16:36:00 - Güncelleme:06 Eylül 2023 Çarşamba 16:36:00

Yunanistan'a kaçacaklardı! 10 FETÖ'cü yakalandı

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Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ'cü 16 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ'cü 16 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : msb fetö sınır hudut kartalları
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