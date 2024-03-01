Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı
Kaynak: AA
Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı belirtildi.
Açıklamada, inceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütüne mensup olduğu kaydedildi.
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