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01 Mart 2024 Cuma 13:53:00 - Güncelleme:01 Mart 2024 Cuma 13:53:00

Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 terör örgütü mensubu yakalandı

Kaynak: AA

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Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ ve PKK/KCK terör örgütü mensubu 5 kişinin yakalandığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, inceleme sonucunda yakalananlardan 3'ünün FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK terör örgütüne mensup olduğu kaydedildi.

Etiketler : yunanistan fetö pkk kck terör örgütü
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