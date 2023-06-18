Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'ü terörist 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ ve 1'inin DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."