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16 Mayıs 2023 Salı 20:37:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 20:37:00

Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ üyesi 12 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı. Yakalananlardan 3'ünün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını açıkladı.

Açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : msb türkiye yunanistan fetö
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