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27 Mayıs 2023 Cumartesi 13:54:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 13:54:00

Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si terörist 4 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 kişinin yakalandığı bildirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler : milli savunma bakanlığı türkiye yunanistan terörle mücadele terörist
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