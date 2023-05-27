Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si terörist 4 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terörle mücadelenin hudutlarda da sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor.



Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/eoo6iy7VoV