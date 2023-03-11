Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2'si FETÖ mensubu 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişinin yakalandığı belirtildi.
Yapılan incelemede yakalananlardan ikisinin FETÖ mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.
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