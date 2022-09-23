Yunanistan'a geçmeye çalışan 21 terör örgütü mensubu yakalandı

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18 FETÖ, 1 DHPK/C ve 2 PKK üyesi olmak üzere 21 silahlı terör örgütü üyesini yakaladı.

Emniyet ve asayiş uygulamaları kapsamında ise çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli ile çeşitli suçlara karışan 11 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Terörle mücadele ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetlerin halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği bildirildi.