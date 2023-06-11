Yunanistan ve Suriye sınırında 4 terör örgütü üyesi yakalandı
MSB, Suriye ve Yunanistan sınırlarında üçü FETÖ, biri de PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere 5 kişi yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınırlarında üçü FETÖ, biri de PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere 5 kişi yakalandığını açıkladı.
MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.
Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 11, 2023
Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hNBTp89ht6
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