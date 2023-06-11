Yunanistan ve Suriye sınırında 4 terör örgütü üyesi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan sınırlarında üçü FETÖ, biri de PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olmak üzere 5 kişi yakalandığını açıkladı.

MSB, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.