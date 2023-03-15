MSB duyurdu... 2 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan sınırından Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ'cü 7 kişinin yakalandığı açıklandı.

MSB'nin açıklamasında, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında! Yunanistan sınırından ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.