MSB duyurdu... 2 FETÖ'cü yakalandı
Son Dakika Haberleri.. Yunanistan sınırından Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ'cü 7 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan sınırından Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 2'si FETÖ'cü 7 kişinin yakalandığı açıklandı.
MSB'nin açıklamasında, "Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında! Yunanistan sınırından ülkemize gönderilmeye çalışılan 7 şahıs Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.
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