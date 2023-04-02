Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Kaynak: AA
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Üç gün önce güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.Ç'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- İstanbul'da 157 düzensiz göçmen yakalandı
- "Son 3 ayda 340 terörist etkisiz hale getirildi"
- TBMM son mesai haftasına giriyor: İşte gündemdekiler...
- Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
- Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
- Adıyaman'da depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı