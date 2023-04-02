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02 Nisan 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 10:45:00

Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Kaynak: AA

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Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Üç gün önce güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda gözaltına alınan S.Ç'nin, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Etiketler : edirne yunanistan sınır fetullahçı terör örgütü fetö şüpheli

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