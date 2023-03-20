Yunanistan sınırında 7 kişi yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Yunanistan sınırında 7 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" bilgisi paylaşıldı.
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