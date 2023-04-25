VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın, boşuna yalan mesaisine girmesin"
Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açıldı
Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı
AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde yapılan silahlı saldırı girişimine ilişkin 2 kişi yakalandı
Depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek
Dersimiz: Geleneksel sporlar
25 Nisan 2023 Salı 15:08:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 15:08:00

Yunanistan sınırında 1'i terörist 3 kişi yakalandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan biri terör örgütü PKK/KCK mensubu 3 kişi yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı terörist yunanistan hudut kartalları
‘Milyoner'in senaristi Türkiye'ye geliyor

‘Milyoner'in senaristi Türkiye'ye geliyor
Telefonunu elinden düşürmedi

Telefonunu elinden düşürmedi
Anlaşmalı boşanıyoruz

Anlaşmalı boşanıyoruz
Vejeteryanlık genlerimde var

Vejeteryanlık genlerimde var
‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı

‘Oyunculuğu bırakırım' çıkışı
Afet bölgelerini gezecek

Afet bölgelerini gezecek
Bilal'den Şekerparem

Bilal'den Şekerparem
24'üncü yaşa merhaba

24'üncü yaşa merhaba
Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor

Aileler çocuklarının normalleşmesini istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX