Yunanistan sınırında 1'i terörist 3 kişi yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan biri terör örgütü PKK/KCK mensubu 3 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
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