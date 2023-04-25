Yunanistan sınırında 1'i terörist 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.