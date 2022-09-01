NATO 30 Ağustos kutlama mesajını sildi

Yunanistan şikayet etti, NATO 30 Ağustos kutlamasını sildi
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı için yayınladığı kutlama mesajını Yunanistan'ın tepkisi üzerine sildi.
NATO Müttefik Kara Komutanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı ve bir fotoğraf yayınladı. Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda, "Zafer bayramınız kutlu olsun" denilirken İngilizce olarak ise, "Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100'üncü yılı. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı'nı onlarla kutluyoruz" denildi. Komutanlık paylaşımında Milli Savunma Bakanlığı'nı da etiketledi. Fakat bu paylaşıma Yunan medyasından tepki yükseldi. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, "Akıl almaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye'nin 1922'de Yunanistan karşısında aldığı zaferi kutladılar" başlığını attı. Öte yandan in.gr isimli Yunanca yayın yapan haber sitesi de gelişmeye geniş yer ayırdı. NATO'nun bu paylaşımı akşam saatlerinde silmesi dikkat çekti.
- Arıza nedeniyle kapısı açık seyreden metrobüs, yolcuların tepkisi üzerine boşaltıldı
- Adalet Bakanı Bozdağ: Türk yargısını eleştirmek, Türk yargısına saldırmak büyük bir haksızlıktır
- Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 5 gemi daha hareket etti
- Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- Kayseri'de darbedilen polis memurundan açıklama
- Örgüt lideri İBB'den çıktı