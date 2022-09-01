NATO 30 Ağustos kutlama mesajını sildi

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı ve bir fotoğraf yayınladı. Türkçe ve İngilizce yapılan paylaşımda, "Zafer bayramınız kutlu olsun" denilirken İngilizce olarak ise, "Bugün Türkiye'nin bağımsızlığının 100'üncü yılı. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı'nı onlarla kutluyoruz" denildi. Komutanlık paylaşımında Milli Savunma Bakanlığı'nı da etiketledi. Fakat bu paylaşıma Yunan medyasından tepki yükseldi. Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, "Akıl almaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye'nin 1922'de Yunanistan karşısında aldığı zaferi kutladılar" başlığını attı. Öte yandan in.gr isimli Yunanca yayın yapan haber sitesi de gelişmeye geniş yer ayırdı. NATO'nun bu paylaşımı akşam saatlerinde silmesi dikkat çekti.