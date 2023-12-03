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03 Aralık 2023 Pazar 07:19:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 07:19:00

Yunanistan geri itti, 14 düzensiz göçmeni Türkiye kurtardı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 14 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Etiketler : sahil güvenlik komutanlığı yunanistan düzensiz göçmen türkiye
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